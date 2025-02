A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Fiorentina, dagli studi di Sky Sport Beppe Bergomi ha parlato così della gara: "Una squadra che vince lo scudetto, l'anno dopo magari fanno le stesse cose e non ottengono gli stessi risultati. Calhanoglu a causa degli infortuni ha perso tante partite e non riesce a dare mai continuità di prestazione. Per me è fondamentale per l'equilibrio della squadra".