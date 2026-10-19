GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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A Sky Calcio Club, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così delle rimonte dell'Inter in campionato e non soltanto. “Rimonte Inter? Ha un sistema di gioco consolidato, in Italia sono 6 anni che fa più gol di tutti. Gioca con due prime punte, è una delle poche a farlo. La facilità con cui crea occasioni da gol è da vedere.

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Penso sempre che l’Inter non sia una squadra di riaggressione e di pressing alto, Chivu li spinge fuori, quindi i tre dietro devono accettare l’uno contro uno. L’Inter per me è più di controllo invece, non dico sia giusto o sbagliato, quando recupera palla rimane molto bella da vedere. Ma le trame di gioco ora sono meno, il calcio è diverso.

E l’Inter ha perso due difensori fondamentali non sostituiti, Acerbi e De Vrij. All’Inter mancano. Non puoi dire che quelli di ora non siano bravi, ma devono difendere a campo aperto. Carlos Augusto ora è il migliore probabilmente”.