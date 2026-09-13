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Beppe Bergomi rivela la vera novità dell'Inter di Cristian Chivu per la stagione 2026/27. Così l'ex difensore nerazzurro a Sky Sport ha parlato di un aspetto che riguarda la formazione campione d'Italia in carica.

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La classifica dei calciatori più costosi a bilancio in Serie A: Hojlund in testa, 3 interisti in top 10 "L’Inter in fase difensiva comunque si prende dei rischi. Pressa davvero alto, i rischi ci sono, Bisseck dietro è l’unico centrale dei tre veloce. Penso questa sia la vera novità che vuole portare Chivu quest’anno: questo pressing ancora più alto dei suoi", le parole di Bergomi.

Un aspetto di cui ha parlato lo stesso Chivu anche dopo la partita persa in Champions League contro il Real Madrid. "Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio, la personalità di venire qui consapevole di quello che è il Real Madrid, ma senza voler speculare. Stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta. Mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose, mi interessa come si reagisce agli errori e la squadra è rimasta in partita. Abbiamo avuto l'atteggiamento corretto, pur concedendo qualcosa. Abbiamo creato, tenuto il possesso palla, siamo arrivati molte volte in area... il calcio si gioca per gol fatti e subiti, ma mi prendo il coraggio e la personalità. Siamo venuti a fare la nostra partita". A conferma di quanto detto anche da Bergomi sull'Inter per questa stagione...