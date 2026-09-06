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Chi sono i calciatori più costosi a bilancio in Serie A? Guida la classifica stilata da Calcio e Finanza l’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund, nella top 10 ci sono tre interisti.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Calcio e Finanza ha stilato una classifica prendendo in considerazione l’impatto a bilancio dei giocatori dei club di Serie A, che comprende il loro stipendio al lordo, sia la quota ammortamento relativa al cartellino o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2026/27. La somma di queste due voci restituisce il costo sostenuto da un club per un giocatore tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027.

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Partiamo da un dato complessivo: i primi 10 giocatori più costosi a bilancio sommano costi per complessivi 182,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 191 milioni della passata stagione.

[…] Il primo interista in classifica è Lautaro Martinez, che porta con sé una quota di ammortamento ormai molto bassa, ma lo stipendio a livello lordo supera i 16 milioni di euro. Oltre a lui, ci sono anche i nerazzurri Nicolò Barella e Manuel Akanji: nel caso del primo a pesare è lo stipendio lordo, mentre Akanji distribuisce il proprio peso sui conti nerazzurri in maniera equilibrata tra salario e ammortamento.

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Di seguito la classifica completa: