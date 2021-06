Bergomi: “Italia, lavoro incredibile di Mancini. Se vogliamo trovare un difetto…”

Intervenuto come ospite alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Beppe Bergomi si è detto ottimista sulle possibilità dell'Italia

"Il lavoro di Mancini, fin dal 2018, è stato incredibile. Questa squadra ha grande identità e gioca sempre con sicurezza, anche contro le medio-piccole, che in passato ci facevano qualche scherzetto. E' una squadra che attacca sempre. E' vero che non ci sono partite facili, ma noi siamo l'Italia e abbiamo la giusta mentalità. E poi Mancini ha una buona comunicazione, dato che dice che vuole arrivare fino in fondo. All'inizio non ero d'accordo con lui per le tante convocazioni allargate, ma ha avuto ragione lui. Il calcio è cambiato e lui è rimasto al passo con i tempi. Se vogliamo trovare dei difetti in questa squadra, non è riuscita a segnare tanto quando l'asticella si è alzata, contro le grandi".