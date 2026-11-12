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Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport ha commentato le scelte del ct Mancini prima di Italia-Francia, con Bastoni titolare e Dimarco inizialmente in panchina: "La scelta di lasciare Dimarco in panchina, con Kayode molto offensivo dall'altra parte e con Olise contro, la trovo corretta.

Foto figc.it

Ma mi piace Mancini quando dice che Dimarco può giocare in qualsiasi tipo di difesa: nelle prime convocazioni diceva che Bastoni poteva giocare a 3, a 4, dove vuole, e ora Bastoni ha preso un'autostima che gli permette ora di giocare nell'Inter da centrale nella difesa a 3, e tutti dicevamo che non poteva farlo, io per primo. Mancini ti dà autostima: Dimarco può giocare in una difesa a 4, ma oggi, giustamente, gioca Calafiori".