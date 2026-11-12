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Italia-Francia in campo alle 20.45 a San Siro. Roberto Mancini e Zinedine Zidane hanno scelto i rispettivi undici titolari e non ci sono grandi novità rispetto a quanto emerso già nelle ultime ore.

Federico Dimarco partirà dalla panchina, al suo posto c'è Calafiori terzino sinistro di una difesa a 4 che vede Bastoni e Scalvini centrali con Kayode (panchina per Palestra) terzino destro a protezione della porta occupata da Donnarumma. A centrocampo il tridente è composto da Tonali, Frattesi e Barella mentre in attacco c'è Pio Esposito, supportato ai lati dal fratello Sebastiano e da Cambiaghi.

Getty Images

Nella Francia, invece, Zidane ha scelto Truffert e non Diouf come terzino sinistro della difesa a 4. Panchina, dunque, per il giocatore dell'Inter mentre sono titolari Maignan, Rabiot e Da Cunha.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-FRANCIA

: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Dimarco, Palestra, Ghilardi, Ricci, Fagioli, Doumbia, Romano, Vergara, Koleosho, Scamacca

FRANCIA: Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Rabiot, Da Cunha, Cherki; Olise, Doue, Barcola. A disposizione: Restes, Risser, Yoro, Kumbedi, Konate, Zaire-Emery, Camavinga, Diouf, Kroupi, Mayulu, Pagis