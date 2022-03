Bergomi: “Mancini? Tutti spingeranno per farlo rimanere, ma ha voglia di farlo?”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Italia e dell'Inter ha parlato del futuro del ct Roberto Mancini

"Penso che tutti spingeranno per farlo rimanere: parlo dei dirigenti federali e dei giocatori. Mancini l'allenatore lo sa fare e lo sa fare bene, lo sanno tutti e questo non può essere messo in discussione. Piuttosto bisogna capire se avrà ancora voglia di continuare questo progetto, se avrà le motivazioni che lo avevano spinto ad accettare all'inizio questa sfida, convinto di poter riportare l'Italia tra le grandi del mondo. Per questo dico che ora è difficile capire cosa può succedere. Di sicuro, non possiamo trattare questa eliminazione in maniera diversa da quella vissuta quattro anni fa. Il Mancio ha tanto credito, per quello che ha vinto e per i risultati ottenuti. Ma questa sconfitta è peggiore di quella della Svezia. Lì c'era una Spagna forte nel girone, e la Svezia era più forte di questa Macedonia. È preoccupante vedere come abbiamo vissuto di picchi dopo il Mondiale 2006: ciclicamente cadiamo, poi ci esaltiamo all'Europeo pure contro pronostico. È successo con Prandelli, con Conte e con Mancini. Una volta l'Europeo era molto più duro: si andava in otto alla fase finale, era difficile qualificarsi. In Italia c'è un problema, di sistema: non riusciamo più a tirare fuori giocatori in settori specifici, ora è lampante il problema dell'attacco. Immobile è la punta migliore che abbiamo, in campionato lo dimostra, poi in Nazionale tutto diventa più complicato. Per lui come per gli altri. Giovedì è mancata totalmente la prestazione: un'Italia brutta che ha sbagliato tanto. E capisco Roberto che con poco tempo a disposizione si è fidato dei suoi, ci sta la riconoscenza nei confronti di chi ti ha dato tanto e fatto vincere. Però la squadra era svuotata in forze fisiche e nervose. Non ho visto spensieratezza, quella leggerezza che ci avevano permesso di vincere l'Europeo".