Bergomi: “Entrare in CL per il bilancio? L’Inter ci entra da anni e vende comunque”

Ieri sera, al Club, si è parlato dell'Intere dell'obiettivo quarto posto come di una priorità per la società nerazzurra, un obiettivo da centrare perché senza la qualificazione in Champions potrebbe essere in discussione il futuro di tutti. I dirigenti lo hanno ribadito alla squadra dopo la sconfitta col Monza, entrare in CL è fondamentale, e bisogna o rientrare tra i primi quattro club del campionato italiano o vincere la finale, una possibilità ancora lontana da tenere viva magari di pari passo con l'obiettivo dichiarato della corsa in Serie A.