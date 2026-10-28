Beppe Bergomi ha commentato la prestazione dell'Inter di Chivu nella vittoria al Penzo contro il Venezia

Marco Macca

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Negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato la prestazione dell'Inter di Chivu nella vittoria al Penzo contro il Venezia:

Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27
(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

"Oggi è stata la partita più brutta dell'Inter, ha giocato sotto ritmo e, come ha detto Chivu, è stata fortunata. Una prestazione non buona. Il primo gol dell'Inter? Quello è fallo".

(Fonte: Sky Sport)

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