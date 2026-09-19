Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha voluto ricordare Sandro Mazzola, scomparso ieri a 83 anni. "Entro nel settore giovanile dell'Inter nel 1977, Mazzola ha appena smesso, ho avuto come allenatore Corso. Quelli della Grande Inter per noi sono sempre stati di ispirazione. Ti facevano capire cosa significava indossare quella maglia. È stato un campione vero, io l'ho avuto come dirigente e mi piace sempre raccontare un aneddoto".

Getty Images

"Noi giocavamo al sabato alla Pinetina, lui con la prima squadra venivano a vederci e disse a Bersellini: "Guarda che forse quel ragazzo è pronto per esordire". Ha creduto in me fin dall'inizio, abbiamo avuto sempre un bellissimo rapporto, devo tanto a Sandro Mazzola, quindi lo ricorderò per sempre. È stato quel giocatore che ha fatto innamorare tanti interisti e ha fatto tifare questa squadra. È stata per me una persona importante, aveva dei valori. È stata una bandiera non solo dell'Inter, ma anche del calcio italiano".