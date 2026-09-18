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Davide Bernardi, giornalista di DAZN, intervenuto sul canale YouTube di Giulia Mizzoni, ha parlato così del momento all'Inter di Josep Martinez: "Se l'Inter voleva mettere Provedel, doveva farlo all'inizio: non c'entrano niente queste prime giornate.

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Martinez è stato sfortunato, per me si guardano solo quegli errori lì: contro il Napoli se guardi fa delle grandi parate. Ero a bordocampo ed è decisivo in più di un'occasione. A Madrid fa quell'errore e poi rimedia: per me è valido, non vedo questa differenza enorme con Provedel.

E bisogna ricordare a tutti che siamo alla quinta giornata: ha fatto un percorso l'anno scorso, sarebbe un messaggio sbagliato nei confronti del gruppo sostituirlo immediatamente. E se poi Provedel sbaglia con la Roma cosa succede? Martinez secondo me ha fatto vedere cose interessanti: io non sarei cosi tranchant".