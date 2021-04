Bertolino: “Contributo di tutti. Ho visto fare una cosa a Conte che faceva Mourinho”

Enrico Bertolino ha raccontato come il tifo per l'Inter sia un tratto generazionale di famiglia. Il comico ha spiegato la chiave del successo dell'Inter di Antonio Conte.

"Si tratta di Dna: il mio amore per l'Inter è di famiglia. Da sette generazioni non c'è un solo milanista. Sono quelle cose che si tramandano. Siamo dell'Inter, tutti quanti. Anche mia figlia. Tensione? Ho vissuto anni in cui abbiamo vissuto date infauste. Ci conviviamo con la tensione. Abbiamo vissuto anche date trionfali. Quest'anno è un campionato particolare. Anomalo, atipico. Senza pubblico. C'è tanto in campo, in panchina e anche in società. Ho detto in una cena dell'Inter che tutti devono dare il proprio contributo, altrimenti si azzera tutto. Andrea Ranocchia mi è venuto a dire che lo aveva colpito questa frase. L'Inter è un'azienda, lo è diventata e lo è sempre stata", ha dichiarato Enrico Bertolino a Inter TV.