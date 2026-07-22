Il parere dei due giornalisti su quello che dovrebbe essere l'obiettivo stagionale dell'Inter
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Durante Cronache Mondiali, Carlo Pellegatti e Fabrizio Biasin discutono degli obiettivi stagionali dell'Inter dopo aver vinto l'ultimo scudetto:
Inter sarà la grande favorita anche se non dovesse comprare nessuno fino a fine mercato
Pellegatti: no
Biasin: no
Il grande obiettivo dell’Inter è tornare tra le grandi d’Europa più che bissare lo scudetto?
Pellegatti: Sì deve essere così. Lascia perdere che è difficile, ma speri di andare avanti in Champions. Un altro scudetto? Va bene diventano 22, diventi il Rosenborg e ne vinci 10 di seguito..
Biasin: no, vi spiego: l’obiettivo è andare alla fine in piazza Duomo con la bandierina. Pensare di vincere la Champions League la vedo dura…
Pellegatti: “Finale di Champions League o lo scudetto?”
Biasin: “Finale di Champions League sempre, anche a costo di prenderne altre 5”.
Pellegatti: “Galliani ha sempre detto che entri nella gloria se arrivi in finale, ti vede tutto il mondo, tutta la vita la finale”.
Biasin: “Nella tua testa non pensi di uscire col Bodo, anche le interviste dei giocatori ti facevano capire che puntavano allo scudetto”.
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