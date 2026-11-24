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Intervenuto negli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin ha commentato così il pareggio ottenuto dall'Inter a Bergamo contro l'Atalanta:

Getty

"E' un po' tutta la stagione che ci sono partite che funzionano per metà. Se hai preso 17 gol in 12 partite, è evidente che non sei in media per vincere lo scudetto, è la nona difesa in campionato e, dunque, c'è un problema da risolvere. Ci sono pareggi buoni e pareggi meno buoni e quello di Bergamo è un pareggio non buono. Poche volte nella storia è successo che in una situazione come quella una squadra non riuscisse a portarla a casa. Una squadra matura deve riuscire a controllare la situazione col doppio vantaggio".

"Io penso che la gestione dei cambi sia stata sbagliata e i giocatori entrati debbano farsi un esame di coscienza per quello che hanno fatto in quella mezz'ora. La fase difensiva è il problema, e anche il fatto che non ci sia filtro a centrocampo. L'Inter ha buttato via due punti molto pesanti, perché le prime vincono sempre e questo è molto grave. Detto questo, ho letto alcune analisi oggi che mi sembrano esagerate, ovvero che fa tutto schifo e che Chivu è incapace: dopo le prime 50 partite in Serie A con l'Inter, Chivu ha la miglior media punti di sempre. L'idea che non vada bene può esistere solo nel casino mediatico del 2026. Ha sbagliato i cambi, ma tutto 'sto processo... Io sono sereno".

"L'Inter dava la partita per finita. Ma resta il fatto che la squadra ha 6 punti in più dell'anno scorso e ha fatto una partenza fra le migliori della sua storia. Questa storia che l'Inter è la più forte non mi appartiene: Roma e Milan hanno investito un botto di soldi, il Como è fortissimo. Questa storia che l'Inter deve vincere per forza ve la dice qualcun altro e non io. Penso che Gasperini e Amorim vogliano vincere lo scudetto, non c'è solo l'Inter".