Fabrizio Biasin parla della possibilità di vedere titolare Dimarco col Como

Andrea Della Sala
zanetti taranto

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Durante L'ascia raddoppia Fabrizio Biasin ha parlato di Dimarco che potrebbe scendere in campo domani col Como:

Biasin

Io mi aspetto da parte Inter una bella prestazione di Dimarco. Credo che giocherà, voglio capire come però come mettere Carlos Augusto a questo punto. Io come dicevo settimana scorsa, settimana scorsa mi aspettavo Carlos Augusto terzo e Dimarco quinto. In realtà poi invece Dimarco il derby non l'ha praticamente giocato. Per me potrebbe essere questa una soluzione. Però vediamo.

Biasin

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