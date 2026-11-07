Fabrizio Biasin parla della possibilità di vedere titolare Dimarco col Como
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Durante L'ascia raddoppia Fabrizio Biasin ha parlato di Dimarco che potrebbe scendere in campo domani col Como:
Io mi aspetto da parte Inter una bella prestazione di Dimarco. Credo che giocherà, voglio capire come però come mettere Carlos Augusto a questo punto. Io come dicevo settimana scorsa, settimana scorsa mi aspettavo Carlos Augusto terzo e Dimarco quinto. In realtà poi invece Dimarco il derby non l'ha praticamente giocato. Per me potrebbe essere questa una soluzione. Però vediamo.
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