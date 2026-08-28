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Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato i sorteggi di Champions e i vari incroci con gli ex nerazzurri:

Più che affrontare Mourinho, che è una cosa che ho già vissuto, sento di più Denzelone Dumfries... Mi spiace affrontarlo, si è lasciato benissimo con l'Inter, ha fatto tutto per bene. Magari ti fa anche male, preferivo aspettare un pochino. Sommer? Verrà accolto bene da San Siro, maltrattato per colpa di Trevisani. Comunque per l'Inter è un buon sorteggio, credo che col mercato che ha fatto possa entrare nelle prime 8.