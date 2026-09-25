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Della lunga sosta e della settimana di ferie per l'Inter ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin a L'ascia raddoppia:

"L'Inter rientra lunedì, approfittano per fare una cosa che a noi tifosi non interessa ma alle società sì. Devono abbassare il monte ferie, i giocatori hanno diritto alle ferie. Non sto scherzando, molte volte non sanno quando dargliele e ora approfittano per dare una settimana di ferie. Rischio? Hanno delle tabelle da seguire, molti andranno comunque ad Appiano probabilmente".