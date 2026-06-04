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fcinter1908 ultimora Biasin annuncia: “Inter, trovato accordo per il rinnovo di Chivu: i dettagli e per la firma…”

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Biasin annuncia: “Inter, trovato accordo per il rinnovo di Chivu: i dettagli e per la firma…”

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Cristian Chivu ha poi anche definito gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto, ormai blindato: le novità da Fabrizio Biasin
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Quattro ore di vertice di mercato in sede Inter nella giornata di oggi: Cristian Chivu ha poi anche definito gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto, ormai blindato.

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Secondo Fabrizio Biasin, "l'accordo per il prolungamento del contratto del tecnico è già trovato (nuova scadenza 2028, opzione 2029), firme e annuncio nei prossimi giorni".

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