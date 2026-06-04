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fcinter1908 ultimora Accordo Inter-Chivu per il rinnovo: ecco quando verrà annunciato
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Accordo Inter-Chivu per il rinnovo: ecco quando verrà annunciato
Manca solo la firma e l'annuncio ufficiale ma l'accordo tra Cristian Chivu e l'Inter c'è: lo riferisce l'ANSA
Manca solo la firma e l'annuncio ufficiale ma l'accordo tra Cristian Chivu e l'Inter c'è: il clima è disteso e con il club è stata raggiunta piena intesa.
L'annuncio del rinnovo molto probabilmente sarà dato da Beppe Marotta al Festival della Serie A in programma domani a Parma. Con Chivu si è aperto un ciclo vincente per l'Inter suggellato quest'anno dal 'double''.
Il tecnico ha esordito brillantemente sulla panchina nerazzurra. Una scommessa vinta per Marotta che è pronto quindi a dare l'annuncio del rinnovo contrattuale.
(Fonte: ANSA)
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