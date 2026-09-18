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Delle condizioni di Lautaro Martinez e della sua presenza in Roma-Inter ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin:

Lautaro non ha giocato con l'Udinese, diciamo a titolo precauzionale. Non aveva nulla, si è scaldato anche tutto il primo tempo e se la partita non fosse stata quella che poi è stata, cioè il 5-3, se avesse avuto bisogno di Lautaro, Lautaro sarebbe entrato in campo. Quindi è a disposizione. Credo abbia preso una botta alla schiena, ma nulla di che, è a disposizione per sabato e sabato giocherà.