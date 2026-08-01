Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Karlsruher SC, l'Inter batte il Manchester City ai calci di rigore. I tempi regolamentari si sono chiusi sul punteggio di 1-1 grazie ai gol di Mubama al 14' - bello spunto di Semenyo che supera Diouf e la mette in mezzo per l'attaccante classe 2004 che insacca a porta vuota - e di Pavard al 20', bravo a sfruttare un passaggio di Dimarco per battere Donnarumma. Tante le indicazioni che il match ha regalato a Cristian Chivu, una in particolare non è sfuggita a Fabrizio Biasin: CONTINUA A LEGGERE.