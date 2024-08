Biglietti Inter-Lecce: tutte le informazioni

Prima dell'inizio del campionato i tifosi nerazzurri avranno tre opportunità per seguire dal vivo la squadra di Inzaghi. Venerdì 2 agosto la trasferta in Toscana contro il Pisa; mercoledì 7 agosto alle 20:30 a Monza la partita contro l'Al Ittihad; domenica 11 la trasferta di Londra contro il Chelsea. Per il match di Monza sono in vendita i biglietti: per l'appuntamento all'U-Power Stadium sono a disposizione tagliandi a partire da 10€, su Vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. Per i tifosi tariffe dedicate per Abbonati 24-25 e Soci Inter Club.