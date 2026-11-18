Un attivo complessivo di 207,2 milioni, un avanzo di esercizio di 1.7 milioni e oltre 20,5 milioni liquidati agli iscritti nella stagione sportiva 2025/26. Sono questi i principali risultati del bilancio del Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera per i giocatori e allenatori di calcio, approvato oggi.

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Dal 1975 a oggi, informa una nota, il Fondo ha distribuito in media più dell'84% degli avanzi generati e liquidato oltre 30.000 posizioni, riconoscendo le somme dovute ai professionisti che avevano regolarmente versato i contributi previsti. Il presidente del Fondo, Leonardo Grosso, ribadisce l'impegno dell'ente nella tutela delle somme accantonate: "I risultati del 2025/26 confermano la stabilità della gestione e, soprattutto, la capacità di assicurare con continuità le prestazioni previste". Getty Images

"Dietro ogni voce di bilancio c'è il futuro di un professionista. Per questo amministriamo le risorse con prudenza, responsabilità e una costante attenzione alla loro protezione. Gli oltre 20,5 milioni di euro corrisposti nella stagione 2025/26 rappresentano la dimostrazione concreta della nostra capacità di rispettare gli impegni assunti".