Le parole di Zvonimir Boban che ha elogiato l'attaccante ivoriano
Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Shakhtar, Zvonimir Boban ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport. In particolare l'ex giocatore ha elogiato Bonny che farà il suo esordio dal 1' visto che fino ad ora è sempre entrato a gara in corso.
"A me Bonny piace tantissimo, con Thuram sono super pericolosi. A livello di uno contro uno, Bonny è il migliore dell'Inter ed è importantissimo. Forse Diouf ma sulla fascia è diverso. L'Inter ha 4 attaccanti forti ma io Bonny lo metterei sempre, per me deve essere più alto nelle gerarchie".
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