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A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Shakhtar, Zvonimir Boban ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport. "Bonny è un giocatore che mi piace tantissimo, è un giocatore che quasi sempre ha fatto la differenza entrando o giocando titolare, anche col Bologna ha fatto molto bene. È un giocatore di grande potenzialità, ha fisicità, talento, è l'unico che alla fine nell'1vs1 va via. Può dare tanto a questa Inter".

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"Il centrocampo? Sucic, Barella e Calhanoglu sono i tre migliori centrocampisti, per me è il miglior centrocampo. Tante volte si sentono solo le critiche e non si sentono i complimenti. L'Inter sta facendo una buonissima stagione in campionato, questo è fuori di dubbio, si vede dominante, in Europa non si vede. Calha dal 1'? Oggi deve stare molto attento a non andare oltre le due mezzali, lo Shakhtar è molto pericoloso, dovrà aiutare tanto la difesa. Oggi deve avere maggiore attenzione su questo".