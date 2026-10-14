I rossoblu di Palladino affronteranno i nerazzurri di Chivu sabato alle ore 18
VIDEO FCIN1908 / Totti: "L'Inter può vincere la Champions, Chivu farà grandi cose"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Prosegue a Casteldebole la preparazione dei ragazzi di Raffaele Palladino verso Bologna-Inter: oggi la squadra ha lavorato divisa in due gruppi, svolgendo attivazione e seduta tecnico-tattica, con partitelle a campo ridotto. Arthur Theate è rientrato in gruppo, terapie per Riccardo Orsolini.
(bolognafc.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Inter, ora tocca a Provedel: gli errori di Martinez sono troppi, Chivu prepara il cambio
Social
Lautaro non si nasconde dopo il Bruges: “Testa bassa e lavorare, unico modo per migliorare”
Ultima ora
Psicologo o giudice? Chivu al bivio con Martinez. Inter, questione portieri ancora aperta
Champions League
Inter, ottavi di Champions quasi un miraggio. Ma il calendario può dare una mano
News Inter Under 23
Zuberek, il sottovalutato: è l'uomo in più per l'Inter U23, i numeri parlano chiaro. Lavelli e Iddrissou avvisati
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti