VIDEO FCIN1908 / Totti: "L'Inter può vincere la Champions, Chivu farà grandi cose"

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Prosegue a Casteldebole la preparazione dei ragazzi di Raffaele Palladino verso Bologna-Inter: oggi la squadra ha lavorato divisa in due gruppi, svolgendo attivazione e seduta tecnico-tattica, con partitelle a campo ridotto. Arthur Theate è rientrato in gruppo, terapie per Riccardo Orsolini.

(bolognafc.it)