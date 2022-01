Repubblica – Bologna-Inter, prima data 23 febbraio. Ma può slittare ad aprile

Bologna-Inter è ancora senza una data. E probabilmente lo rimarrà anche dopo gli orari che verranno comunicati oggi dalla Lega

"Oggi la Lega di Serie A dovrà definire anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato. Ma è probabile che, nonostante la decisione del giudice sportivo di farla rigiocare, non sarà indicata una data in cui disputare Bologna-Inter, in programma lo scorso 6 gennaio. I rossoblù non si presentarono in campo, dopo che l’azienda sanitaria locale aveva disposto per l’intera squadra l’isolamento a seguito di otto casi di positività fra i giocatori. Il primo giorno utile per l’Inter in cui giocare la partita sarebbe mercoledì 23 febbraio, turno infrasettimanale libero fra le due settimane degli scontri in Champions col Liverpool. Ma l’intenzione della Serie A è aspettare a fissare un giorno sul calendario, dal momento che l’Inter ha già annunciato che ricorrerà in appello contro la decisione del giudice. Qualsiasi indicazione di data sarebbe quindi presto cancellata, in attesa del giudizio di secondo grado.