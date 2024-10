Mi fa pensare che l’Inter in Champions sa di non potersi distrarre, mentre in campionato pensa di potersi prendere qualche pausa. Mi fa pensare a Sinner questo, la situazione è analoga. Ogni tanto dà l’impressione di essere talmente sicuro della propria forza, che concede qualcosa all’avversario e poi lui riprende a giocare e allora lo schiaccia e vince, come successo anche questa mattina", ha detto.