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Iliad ha lanciato “Vinci lo Stadio con Iliad”, presentato in un talk con Leonardo Bonucci che si è tenuto nella casa del Var, a Lissone. Nel corso dell'incontro, l'ex difensore ha toccato diversi argomenti parlando anche della lotta scudetto. "Per lo scudetto è favorita l’Inter, per la Champions il Barcellona e il Psg sono davanti a tutti. Il mio futuro? A 30 anni ho capito che mi sarebbe piaciuto allenare, un giorno vorrei guidare la Juventus e, chissà, magari pure la Nazionale. Sarò un tecnico giochista, ma all’occorrenza pure risultatista…".

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Poi Bonucci parla anche di Bastoni tornando su Zenica: "Mi piace vedere che i difensori di oggi provano a impostare il gioco, in qualche modo mi sento un pioniere. A me ha aiutato molto il percorso da centrocampista che ho fatto nei settori giovanili, mentre oggi sono numerosi i centrali con quel tipo di caratteristiche. Bastoni è quello che mi somiglia di più. Dopo Zenica ha vissuto un momento complicato, gli ho spiegato che in certe situazioni è importante fissare nuovi obiettivi e non pensare a cosa ti accade intorno. Ale è cresciuto tanto in termini di leadership e di comunicazione ed è ripartito da protagonista nel nuovo corso con Mancini".

(Gazzetta dello Sport)