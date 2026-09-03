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AUSILIO

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Durante la puntata di Le Foot Toujours, il giornalista Stefano Borghi parla dell'addio di Piero Ausilio all'Inter dopo 28 anni

Credo sia lampante il fatto che si tratti di una perdita significativa. Il lavoro che ha fatto Ausilio, in condizioni anche differenti in questo quasi trentennio, è stato un lavoro inestimabile, soprattutto negli ultimi anni, dove sono riusciti con questa dirigenza e con la sua azione in particolare a far sembrare normali e facili delle cose che invece erano tutt'altro che scontate. Per cui la perdita è grave. Quello che però aspetto di vedere è se questa situazione, questa mossa avrà un riverbero anche nell'immediato, nella situazione quotidiana. Sicuramente ce l'avrà sul lungo periodo, perché dovranno cambiare delle cose e vai a toccare un qualcosa che ha funzionato straordinariamente bene. Però io ho l'impressione che nel quotidiano l'Inter in questo momento sia sul campo, cioè col suo gruppo squadra e con il suo staff tecnico capeggiato dall'allenatore, una squadra in grado di prescindere anche da quella che è la guida dirigenziale. Grazie a quello che è stato fatto e a quello che si continua a fare. Per cui magari nell'immediato potrebbero non esserci ripercussioni. Perché adesso inizia davvero la stagione e la squadra mi sembra pronta e preparata. Però per l'Inter è un addio rumoroso, un addio che sicuramente lascerà degli strascichi.

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