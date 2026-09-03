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Durante il podcast Le Foot Toujours, il giornalista Stefano Borghi ha commentato l'arrivo nell'Inter di Curtis Jones:

"Curtis Jones è un giocatore molto più da coppa europea che da campionato italiano. L'unico neo, l'unica sfida è che Jones è un giocatore che l'inter non aveva, ti crea la superiorità ma con la conduzione. In Italia è il campionato dove in quelle zone lì c'è più palude, in Europa un giocatore del genere trova il suo habitat naturale, salta l'uomo e crea sempre qualcosa.

Acquisti molto funzionali. Scorso anno sottovaluti il Bodo, non ti aspetti che venga a giocarti quel calcio lì. Oggi in Europa con questi innesti giochi un calcio un filo più europeo. Jones in Italia potrebbe avere qualche difficoltà in più, ma in Europa ti porta un bonus scontato".