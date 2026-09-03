Intervenuto a Sky Sport, Fabio Capello ha parlato di Champions League, di Inter, Como e Real Madrid, che a suo dire vincerà il trofeo
VIDEO / Capello: "Inter e Roma in grande forma! Finalmente gli arbitri..."
Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della prima giornata di Champions League. L'ex allenatore ha detto la sua anche su chi sarà la vincitrice finale:
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"La Champions la vince il Real Madrid, ho visto le prime partite e i tre tenori stanno andando d'accordo, Bellingham è tornato quello di 2-3 anni fa e ha avuto la forza di sgridare Vinicius e Mbappé, anche loro devono aiutare a difendere"
Sul Como"Farà sicuramente bene in Champions, ha bisogno di tempo per capire che si va ad una velocità diversa ma Fabregas ha scelto i giocatori adatti al suo stile di gioco, giocatori bravi tecnicamente, che giocano in verticale in avanti, non danno mai la palla indietro ma guardano sempre avanti. Dovranno concedere poco a livello difensivo ma sarà ancora una bella sorpresa quest'anno"
L'Inter può arrivare in finale?
"Può arrivare in fondo anche se vedo Barcellona, Real Madrid, PSG, Bayern e Arsenal che hanno qualcosa in più sotto l'aspetto puramente tecnico. L'Inter deve giocare con più attenzione rispetto all'anno scorso, serve grande attenzione in tutti i momenti, il potenziale per arrivare nei quarti c'è"
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