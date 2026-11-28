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Negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha commentato con queste parole la vittoria dell'Inter a San Siro contro il Genoa di De Rossi per 4-0:

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"Lautaro? E' il giocatore più importante del calcio italiano. Capitano dell'Inter, goleador, trascinatore. Va anche diretto se deve dire qualcosa contro i compagni, è un giocatore vero. Mi sorprende che qualcuno possa metterlo in discussione. L'approccio dell'Inter in questa stagione non è sempre stato perfetto, ma questa volta è stato schiacciante, non so se per meriti dei nerazzurri o per demeriti del Genoa. Il più grande valore che l'Inter deve ancora scoprire è Curtis Jones, che comunque ha fatto una buona partita. Chivu lo ha voluto e lo attendeva".

Sky

"Lautaro e Thuram? Loro sono sempre il motore dell'Inter. Sono pochissime le squadre che giocano con due attaccanti così. Ora i nerazzurri hanno trovato un'alternativa importante come Pio Esposito, che può giocare con entrambi".

(Fonte: Sky Sport)