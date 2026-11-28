Negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha parlato dell'attacco dell'Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Genoa
La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark
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Negli studi di Sky Sport, Stefano Borghi ha parlato dell'attacco dell'Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Genoa. Queste le considerazioni del giornalista:
"L'attacco dell'Inter? Giornalisticamente potremmo dire che è un problema avere questi tre attaccanti così forti, ma per un allenatore no. Per me l'Inter ha 3 dei 4 numeri nove migliori del campionato".
(Fonte: Sky Sport)
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