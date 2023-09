Borja Valero: “Brozovic e Lukaku litigarono all’intervallo di un derby. Conte disse…”

Borja Valero, ex centrocampista dell'Inter, ha raccontato nel corso di "Abici del derby" in onda su DAZN un aneddoto riguardante il derby di Milano: "Rientrammo negli spogliatoi con Brozovic e Lukaku che stavano litigando. Si dicevano di tutto. Perdevamo 0-2 nel derby. Nello spogliatoio dell'Inter c'è uno stanzino per l'allenatore accanto alla sala dei giocatori. Conte sentì le urla e i rumori del litigio e aprì la porta. Chiese: "Che succede? Litigate?". Ci fu un momento di stallo. Urlò: "Bravi, litigate! Così dovete fare, fa bene! Litigate!". Continuò a spronarci strillando. Uscimmo carichissimi nel secondo tempo e ribaltammo il derby, da 0-2 a 4-2".