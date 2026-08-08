Un grandissimo intervento di Bovio ha impedito a Kolo Muani di pareggiare: il commento di Tancredi Palmeri sul suo account Twitter
VIDEO / Bovio a FCIN1908: "Nel gol ho messo tutta la cattiveria possibile"
Leonardo Bovio ha disputato una grandissima gara contro la Juventus, nell'amichevole vinta 2-1 dall'Inter in quel di Perth. Il difensore classe 2008 ha gestito bene la difesa, annullando nel primo tempo David e battagliando a viso aperto con un cliente scomodo come Kolo Muani.
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Nel finale, tra l'altro, si segnala un grandissimo intervento difensivo proprio di Bovio che ha impedito a Kolo Muani di calciare verso la porta di Martinez.
Tancredi Palmeri, giornalista, ha commentato così l'intervento di Bovio: "Visto in diretta. Ho sentito parlare di rigore ma è stato un intervento difensivo clamoroso, su cui metti il circoletto rosso e dici “vediamo cosa combinerà il ragazzo”"
Visto in diretta.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 8, 2026
Ho sentito parlare di rigore ma è stato un intervento difensivo clamoroso, su cui metti il circoletto rosso e dici “vediamo cosa combinerà il ragazzo” https://t.co/uPgBZtf51g
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