Leonardo Bovio ha disputato una grandissima gara contro la Juventus, nell'amichevole vinta 2-1 dall'Inter in quel di Perth. Il difensore classe 2008 ha gestito bene la difesa, annullando nel primo tempo David e battagliando a viso aperto con un cliente scomodo come Kolo Muani.

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Nel finale, tra l'altro, si segnala un grandissimo intervento difensivo proprio di Bovio che ha impedito a Kolo Muani di calciare verso la porta di Martinez.

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Tancredi Palmeri, giornalista, ha commentato così l'intervento di Bovio: "Visto in diretta. Ho sentito parlare di rigore ma è stato un intervento difensivo clamoroso, su cui metti il circoletto rosso e dici “vediamo cosa combinerà il ragazzo”"