Brozovic, il retroscena: “Conte aveva sognato un nome e avallato questo scambio”

Un curioso retroscena di Tuttosport: Marcelo Brozovic non è sempre stato considerato incedibile da Antonio Conte

Sembra strano a dirsi, ma Marcelo Brozovic non è sempre stato un intoccabile assoluto per Antonio Conte. Come si legge tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, infatti, l'ex allenatore dell'Inter aveva in mente due nomi come registi nel suo 3-5-2 al posto del croato. Ecco quanto scrive il quotidiano: "Nell’estate 2020 prima aveva sognato Kanté davanti alla difesa, poi aveva dato l’avallo allo scambio con Paredes, salvo poi tornare sui suoi passi reinserendo Brozovic nel motore scudetto".