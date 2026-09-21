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Roma-Inter, ma non solo. Nel consueto appuntamento con l’editoriale su TMW, il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni analizza alcuni temi caldi del weekend al termine della quinta giornata di Serie A.

“In questo bel week end con una grande Roma-Inter, anche cose brutte” scrive l’opinionista.

Bucchioni: “Juve-Mazzola, un problema di civiltà”

“Primo, la curva della Juve che oltraggia la memoria di Sandro Mazzola girando le spalle durante il minuto di raccoglimento. E’ una roba vergognosa e inaccettabile, meno male che il resto dello stadio ha applaudito. Spalletti ha preso subito le distanze da quei tifosi, la Juventus ha fatto altrettanto. Anche basta con questa gente. E non tirate in ballo il tifo che non mi appartiene, è un problema di civiltà. Ho detto e scritto le stesse cose quando è stata oltraggiata la memoria di Gaetano Scirea o di altri campioni di tutti. Lo rifarò se dovesse succedere di nuovo, naturalmente spero di no”.

“Var spento, qualcuno intervenga”

“Seconda cosa brutta, il Var spento. Orsato ora esagera. C’era un rigore per il Torino a Bologna, il terzo gol del Frosinone era regolare, la trattenuta in area bianconera su Rowe meritava almeno una revisione. Il designatore non può spegnere il Var, non spetta a lui. Uno strumento che aiuta a sbagliare meno va usato. Sul tema mi sono già espresso e lo rifaccio, facciamolo tutti. Siamo passati dal troppo al nulla, c’è una via di mezzo razionale. Qualcuno intervenga e lo dica oggi nell’incontro arbitri-società”.