Nell’editoriale su TMW, il giornalista condanna quanto accaduto durante il minuto di silenzio per la leggenda dell’Inter e critica la gestione del VAR

Alessandro De Felice
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Roma-Inter, ma non solo. Nel consueto appuntamento con l’editoriale su TMW, il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni analizza alcuni temi caldi del weekend al termine della quinta giornata di Serie A.

In questo bel week end con una grande Roma-Inter, anche cose brutte” scrive l’opinionista.

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Bucchioni: “Juve-Mazzola, un problema di civiltà”

“Primo, la curva della Juve che oltraggia la memoria di Sandro Mazzola girando le spalle durante il minuto di raccoglimento. E’ una roba vergognosa e inaccettabile, meno male che il resto dello stadio ha applaudito. Spalletti ha preso subito le distanze da quei tifosi, la Juventus ha fatto altrettanto. Anche basta con questa gente. E non tirate in ballo il tifo che non mi appartiene, è un problema di civiltà. Ho detto e scritto le stesse cose quando è stata oltraggiata la memoria di Gaetano Scirea o di altri campioni di tutti. Lo rifarò se dovesse succedere di nuovo, naturalmente spero di no”.

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Kalulu su Rowe, rigore nettissimo non concesso all’Atalanta

“Var spento, qualcuno intervenga”

“Seconda cosa brutta, il Var spento. Orsato ora esagera. C’era un rigore per il Torino a Bologna, il terzo gol del Frosinone era regolare, la trattenuta in area bianconera su Rowe meritava almeno una revisione. Il designatore non può spegnere il Var, non spetta a lui. Uno strumento che aiuta a sbagliare meno va usato. Sul tema mi sono già espresso e lo rifaccio, facciamolo tutti. Siamo passati dal troppo al nulla, c’è una via di mezzo razionale. Qualcuno intervenga e lo dica oggi nell’incontro arbitri-società”.

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