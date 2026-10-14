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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bruges 3-4, Marco Bucciantini ha parlato così del match di San Siro:

Getty Images

"Una vittoria e sette sconfitte nelle ultime otto per l'Inter in Champions che non era mai crollata come stasera. Il Brugge ha svitato l'Inter, i giocatori dell'Inter erano sempre doppiati fisicamente, in generale sono a zero punti la prima e la seconda in classifica negli ultimi due campionati italiani.

Le squadre che hanno vinto gli ultimi quattro campionati hanno zero punti e hanno perso contro Villarreal e Brugge, questo deve far riflettere"