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Negli studi Sky, Marco Bucciantini ha fatto queste considerazioni sull'Inter a pochi minuti dalla partita contro il Cagliari di Pisacane:

"Non è facile migliorarsi per l'Inter se non puoi comprare giocatori da 100 milioni di euro. L'Inter continua a conservare, piuttosto che magari rivoluzione l'organico. L'ha puntellato con giocatori dalla Premier che hanno personalità ed esperienza. Conservandosi, l'Inter migliora, visto che per esempio Pio Esposito cresce, ma anche giocatori come Diouf. E' una società, pur non riuscendo a fare quello che voleva fare, è riuscita a migliorare la squadra. Esposito? Migliora un minuto alla volta".

(Fonte: Sky Sport)