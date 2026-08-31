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Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la vittoria ottenuta ieri dall'Inter di Chivu contro il Cagliari:

"Pensate a quanto è forte l'Inter: Frattesi in nerazzurro non giocava mai, mentre alla Lazio è diventato un trascinatore. Frattesi non aveva spazio in un'Inter talmente forte che, però, a Cagliari vince solo di misura. Il primo tempo poteva finire 3-4 a zero, ma non è stato così per le parate di Caprile, per gli errori sotto porta e per un filo di presunzione. Attenzione a quello che sto per dirvi: se dovete scegliere un migliore in campo ieri, non scegliete Bisseck? Eh sì, perché ha dimostrato di essere il miglior difensore a disposizione di Chivu e ha salvato anche un gol che vale tanto quanto la rete realizzata da Calhanoglu".

"L'impressione, comunque, è che l'Inter sia di un'altra categoria, di una squadra che gioca contro se stessa. Tutto quello che riusciranno a fare le avversarie sarà come un'impresa contro un'Inter che è come il Bayern Monaco in Germania e il PSG in Francia. Se fosse meno presuntuosa, potrebbe segnare molto di più. Per dirvi quanto è forte l'Inter, ha preso Spence, Stones e Jones, ma in questo momento non ne avrebbe nemmeno bisogno. Il campionato potrebbe anche perderlo, ma sarebbe solo per colpa propria. Può somigliare alla Juventus dei nove scudetti consecutivi".