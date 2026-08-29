Yanis Massolin è atterrato poco fa a Cagliari per cominciare la sua nuova avventura con la maglia dei rossoblu. Ecco le sue parole
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Yanis Massolin è atterrato poco fa a Cagliari per cominciare la sua nuova avventura con la maglia dei rossoblu. Ecco le sue parole all'arrivo in Sardegna.
"Sono molto felice di essere qui. Ho parlato con qualcuno del Cagliari ed ora sono pronto per questa nuova avventura. Sono fisicamente a posto e pronto per giocare. Parlo poco italiano".
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