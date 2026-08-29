GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Yanis Massolin è atterrato poco fa a Cagliari per cominciare la sua nuova avventura con la maglia dei rossoblu. Ecco le sue parole all'arrivo in Sardegna.

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"Sono molto felice di essere qui. Ho parlato con qualcuno del Cagliari ed ora sono pronto per questa nuova avventura. Sono fisicamente a posto e pronto per giocare. Parlo poco italiano".