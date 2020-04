Cagliari, due i modi per trattenere Nainggolan: l’Inter attende offerte, uno l’ostacolo

Il futuro di Radja Nainggolan è ancora tutto da scrivere: il centrocampista belga, tornato la scorsa estate al Cagliari in prestito secco dall’Inter, è letteralmente rinato nella “sua” Sardegna, ma questo non gli garantirà una seconda chance in nerazzurro. I rossoblu vorrebbero trattenerlo, ma è lo stesso presidente Giulini ad ammettere le difficoltà di questo affare. Il problema principale rimane lo stipendio percepito dal Ninja, che attualmente percepisce 4,5 milioni di euro a stagione.

DUE SOLUZIONI – Secondo quanto riporta Tuttosport, il Cagliari starebbe pensando a due soluzioni per trattenere Nainggolan in rossoblu anche nella prossima stagione: “Il Cagliari la scorsa estate ha preso in prestito secco Nainggolan, pagando una decina di mensilità del suo stipendio. Due le strade: rinnovare il prestito, con il club sardo che dovrà accollarsi ancora l’ingaggio, oppure cercare di prendere a titolo definitivo Nainggolan (l’Inter, che dovrà versare 25 milioni per Barella, lo avrà a bilancio a circa 19.5 milioni), trattando poi con il giocatore un contratto con stipendio assai ridotto (Pavoletti, il più alto, prende 1.8)“.