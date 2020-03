Cagni: “Giusto che slittino gli Europei. Le persone da proteggere ora…”

Per dire la sua sui temi del momento è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il tecnico Gigi Cagni.

Si va verso lo slittamento degli Europei nel 2021:

“Penso che sia la decisione più giusta. Speriamo si riesca a finire il campionato. Era la decisione più giusta e l’Europeo si farà più avanti”.

Oggi si torna a parlare di playoff per il campionato. Che ne pensi?

“Ho fatto i playout e mi è andata male (scherza, ndr). Il campionato va finito, quindi vedremo quello che succederà. Se ci sarà bisogno di farli, si faranno. E va accettato, in un periodo di difficoltà come questo. E poi quasi sempre a uscirne vincitrice è la squadra più forte. No alla cristallizzazione della classifica attuale”.

C’è chi propone di finire il campionato, anche giocando ogni 2-3 giorni:

“E’ una situazione complicata, eccezionale. Quando sarà il momento, si deciderà e si valuterà. la cosa più importante che sta accadendo è che le persone che hanno qualità, finito tutto questo periodo, emergano. E’ una grossa occasione perché loro emergano e vada a casa chi non merita”.

Stipendi dei giocatori in questo momento di emergenza. Un passo devono farlo anche i giocatori?

“Assolutamente. Mi preoccuperei di chi lavora del calcio ma non è un giocatore. Quelle sono le persone da proteggere. E poi dobbiamo vedere che tipo di giocatori. Soffrono anche quelli in LegaPro. Ora quelli di Serie A devono accettare qualsiasi decisione”.