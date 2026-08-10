Intervenuto nel corso di Radio Goal, Gigi Cagni ha analizzato l'estate delle big italiane: "Inter clamorosamente più forte di Juve e Milan"

Gianni Pampinella
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Intervenuto nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss Napoli, Gigi Cagni ha analizzato l'estate delle big italiane. "Ho visto l'Inter giocare contro Milan e Juventus. I nerazzurri sono clamorosamente più forti di entrambe. Chivu può sostituire un titolare con un altro titolare, ha un organico completo. Milan e Juventus non hanno una rosa all'altezza"

Chivu
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"Sono convinto che l'unica squadra a potere mettere pressione all'Inter sia il Napoli. Gli azzurri hanno una rosa ricca di qualità, composta da tanti calciatori bravi. Manna è costretto a vendere molti esuberi? Da allenatore posso dire di invidiare il Napoli. Magari li avessi avuti io questi giocatori. Sarei stato ben felice di avere certi problemi di abbondanza come li ha ora Allegri".

Luigi Cagni

(Areanapoli)

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