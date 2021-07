Cagni: “Italia forte sotto tutti i punti di vista. E poi un po’ di fortuna non guasta”

Il tecnico, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della vittoria dell'Italia e della conquista della finale dell'Europeo

"Mi sono trovato in situazioni simili. Dovevano gestire i supplementari perché erano stanchi, ma Mancini sapeva già come gestire la gara. Ha visto che loro avevano più possesso palla e noi non ce la facevamo. Ci sono delle cose che mi fanno arrabbiare. Abbiamo fatto lanci lunghi, però non abbiamo attaccanti che non sanno non andare in fuorigioco. Non è possibile che un centravanti vada così tante volte in fuorigioco, senza che sappia come controbatterlo. E poi quel gol centrale non si deve prendere. Devi difendere centralmente se sei stanco, non sulle fasce".