Cagni: “Napoli, ecco cosa fare contro l’Inter. I nerazzurri giocano in contropiede, ovvero…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Gigi Cagni ha parlato della finale di Supercoppa tra Inter e Napoli in programma lunedì sera alle 20 ore italiane. "Il cambio di modulo è stato determinante per la vittoria del Napoli di ieri perché la Fiorentina giocava meglio, aveva il possesso ma non tirava mai in porta. Il Napoli si è messo nella condizione di non subire, potendo contare su calciatori che in attacco possono sempre segnare. In tal senso è stata una strategia perfetta. Mazzarri ha fatto poi i cambi che sono stati determinanti. Il possesso palla non serve a molto, nel mio score personale guardo solo tiri in porta, fatti e subiti. Il resto conta poco. Il possesso palla sterile mi fa ridere, quando diventa un torello gigante".