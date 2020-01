Cagni: “Napoli-Inter? Scommetto sui nerazzurri. Conte arriva con tutta la carica addosso”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Cagni si è proiettato alla prossima sfida di lunedì sera tra Napoli e Inter, scommettendo su una vittoria della squadra di Antonio Conte:

“Il Napoli non deve perdere, ci sono distanze enormi tra le due squadre. Gattuso è in una situazione non facile da gestire, spero ci riesca. Conte arriva con tutta la carica che ha addosso. Sarà una partita non facile per l’Inter ma molto difficile per il Napoli. Scommetterei sull’Inter. Mi ha stupito la mancanza di personalità del Napoli. E se non ce l’hai, non vai lontano. Koulibaly pensavo fosse un giocatore diverso, capace di comandare la difesa. Ora diventa un anno di transizione, per poi ricostruire tutto. La Lazio insegna, ci vogliono tre anni per ricostruire e ripartire“.

(Fonte: TMW Radio)