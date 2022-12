Cagni: “Solo il Napoli può perdere questo scudetto. Il VAR a chiamata…”

Serie A, si sta riproponendo lo scenario di agosto: Juve con tanti infortuni, Inter senza Lukaku e così via:

"Questo Scudetto lo può perdere solo il Napoli, ha 20 giocatori allo stesso livello, cosa che non ha nessuno. Non hanno sbagliato il portiere, ha tre centravanti con caratteristiche diverse e che puoi usare in situazioni diverse. E poi ottimi esterni che sanno dribblare".